Böylesi görülmedi! Eşek sırtında Süper Lig'den daha heyecanlı futbol maçı

Böylesi görülmedi! Eşek sırtında Süper Lig'den daha heyecanlı futbol maçı

ANTALYA''nın Kumluca ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Karagöl Yayla Festivali'nde bir Yörük kültürü olan eşek sırtında futbol maçı yapıldı.

Böylesi görülmedi! Eşek sırtında Süper Lig'den daha heyecanlı futbol maçı - Sayfa 1

Kumluca ilçesinde izleyicilerin merakla izlediği eşek sırtında futbol maçı, eğlenceli anlara sahne oldu. Oyuncuların eşekten inmeden paslaşarak topu kaleye atmasını içeren maç ilgiyle izlendi.

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Böylesi görülmedi! Eşek sırtında Süper Lig'den daha heyecanlı futbol maçı - Sayfa 2

1’inin yürüdüğü 5'inin eşek sırtında olduğu 6 oyuncudan oluşan takımlar, kural gereği eşekten inmeden topu alıp, paslaşarak, kaleye gol atmak için mücadele etti. 

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Böylesi görülmedi! Eşek sırtında Süper Lig'den daha heyecanlı futbol maçı - Sayfa 3

Maç öncesi 2 takım kurularak bayrak kapma yarışı düzenlenirken, yarışmada Karacaören Mahallesi Takımı birinci oldu.

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Böylesi görülmedi! Eşek sırtında Süper Lig'den daha heyecanlı futbol maçı - Sayfa 4

Kıran kırana geçen maç 5-5 sona erdi.

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