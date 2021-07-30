Böylesi görülmedi! Çin'de yeni salgın çıktı: Vuhan'dan sonra en kötüsü
Dünyanın başına adeta bela olan ve 1.5 seneden fazladır devam eden koronavirüs salgının ardından Çin'den kötü haber geldi.
Koronavirüs salgınının 0 noktası olarak anılan ve salgında en büyük yaralardan birini de alan Çin'in Vuhan şehri aynı zamanda yaralarını en çabuk saran ve normal hayata dönen yer olmuştu.
Salgın konusunda gerek aldığı önlemler gerekse hızlı aşılama kampanyaları sayesinde büyük yol alan Çin'de devlet medyası tarafından duyurulan bir haber sadece ülkede değil dünyada da büyük paniğe yol açtı.
İlk olarak Çin'in Nanjing şehrinde ortaya çıkan ve Pekin'le birlikte 5 bölgeye daha yayılan yeni salgının 'Vuhan'dan sonra görülen en kötü yoğunluktaki salgın' olduğu bildirildi.
Şehrin kalabalık havalimanında ilk olarak 20 Temmuz'da görülen ilk vakanın ardından şehirde 200 kişide daha Kovid-19'a rastlandı.