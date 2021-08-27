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Böylesi ancak Amasya'da olur! O anlar saniye saniye kamerada

AMASYA'da hemzemin geçitte yük treninin altında kalan otomobilin tedbirsiz sürücüsünün şans eseri kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'nın Büyük Kızılca köyünde bariyeri eliyle açıp hemzemin geçidi kullanan otomobil sürücüsü diğer bariyeri de kaldırmaya çalıştı. O esnada gelen yük treninin makinistini eliyle uyarmaya çalışan sürücünün otomobili trenin altında kaldı, kendisi ise şans eseri kurtuldu. Trenin çarptığı otomobili önüne kattığı anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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