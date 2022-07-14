Böyle kayınvalide görülmedi! Gelinin o itirafı Esra Ezmeci'yi şoke etti!

Psikolog Esra Ezmeci, Instagram üzerinden kendisine gelen sorulara cevap vermeye devam ediyor. Ezmeci'ye gelen itiraflar bazen ağızları açık bırakıyor ve takipçileri şoke ediyor. Son olarak kayınvalide ile ilgili gelen itiraf Ezmeci'ye şoke etti.