Böyle kayınvalide görülmedi! Gelinin o itirafı Esra Ezmeci'yi şoke etti!
"Fulya ile Umudun Olsun" programında adını duyuran, psikolog Esra Ezmeci FOX Tv de yayınlanan programıyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını cevaplayıp onlara yardımcı olan Ezmeci'ye son gelen itiraf şoke etti. Kadın takipçisinin "Kayınvalidem bize gelince farklı ev diye aramıza yatıyor. Bilerek gece beni ittiriyor" itirafında bulunması üzerine Ezmeci öyle bir cevap verdi ki.. İşte haberin tüm detayları..
Şu sıralar FOX TV'de yayınlanan programıyla ekranlara gelen psikolog Esra Ezmeci aynı zamanda sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını cevaplayıp onlara yardımcı olmaya devam ediyor. Ezmeci'ye son gelen ağızları açık bıraktı. Kadın takipçisinin "Kayınvalidem bize gelince farklı ev diye aramıza yatıyor. Bilerek gece beni ittiriyor" itirafında bulunması üzerine Ezmeci bakın nasıl cevap verdi...
Psikolog Esra Ezmeci, Instagram üzerinden kendisine gelen sorulara cevap vermeye devam ediyor. Ezmeci'ye gelen itiraflar bazen ağızları açık bırakıyor ve takipçileri şoke ediyor. Son olarak kayınvalide ile ilgili gelen itiraf Ezmeci'ye şoke etti.
Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf ve sorular herkesi şoke etmeye devam ederken bir kadın takipçisinden gelen kayınvalide sorusu 'Bu kadar da olmaz' dedirtti.
Kendisine gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, kayınvalide itirafı karşısında bakın ne cevap verdi? İşte okuyanlara 'Yok artık' dedirten o itiraf...