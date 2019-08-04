Böyle festival görülmedi! İlk kez Türkiye'de düzenleniyor
BURSA 'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Hamak Festivali'ne yoğun ilgi vardı. Dünyada ilk ve tek olarak düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu.
Dünyanın ilk ve tek Hamak Festivali’nin 3’üncüsü Bursa Balat Atatürk Ormanı’nda düzenlendi. 2 gün süren festivalde stantlar açıldı, çeşitli oyunlar oynandı.
İlk günün akşamında ünlü müzisyen Bülent Ortaçgil sahne aldı. Hamakla insan taşıma yarışması ise renkli görüntüler oluşturdu. Festivale gelen vatandaşlar ise keyifli bir hafta sonu geçirdiklerini belirtti.
Bu yıl ‘Tembellik hakkınızı kullanın’ sloganıyla gerçekleştirilen Hamak Festivali’ni organize eden Engin Çakır, festivalin güzel bir fikirle başladığını ifade ederek, “Biz aslında piknik gibi bir şey organize edip, etrafta hamaklar olsun istiyorduk.
Sonrasında baktık hamakla ilgili hiçbir şey yapılmamış. Hamak bizim için duygusal bir teması da var. Hepimizin aile pikniklerinde hamak olur. Hamakla ilgili insanların düşünceleri de hep olumludur.