Böyle elma mı olur! 1 yıl boyunca çürümeden kalan elma ürettiler
ABD'de bir üniversite 20 yıllık çalışma sonucunda 1 yıl boyunca çürümeden kalan Cosmic Crisp adı verilen elma üretti.
Yaratılması 20 yıl süren ve buzdolabında bozulmadan bir yıl kalabileceği belirtilen yeni bir elma türü Pazar günü ABD'de piyasaya sürüldü. Cosmic Crisp (Kozmik Kıtır) adı verilen elma türü, Honeycrisp ve Enterprise türü elmaların melezlenmesiyle elde edildi.
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Washington Devlet Üniversitesi'nde ilk denemesi 1997'de yapılan melez elmanın piyasaya sürülebilir hale getirilmesi için bugüne kadar 10 milyon dolar harcandı.
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Meyvenin sulu, kıtır ve sert olduğu söyleniyor. Elmanın yaratım sürecinin liderlerinden Kate Evans, "Bu çok kıtır, görece sert, tatlılık ve mayhoşluk dengesi iyi ve çok sulu bir elma" diyor.
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1 yıl dayanıyor: Evans, elmanın dışının kararmasının uzun zaman aldığını, buzdolabında 10 - 12 ay arası taze kalabildiğini belirtiyor.
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