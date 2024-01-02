Kırmızı renkli permalı kıvır kıvır saçları, kopkoyu siyah makyajı, bedeninin görünen kısımlarının neredeyse tamamı dövmeli, pırıl pırıl gülümseyen gözleriyle yanındaki arkadaşına bu kahveci olmaz çünkü boykottayız deyip arkadaşını kolundan çekiştirip başka kahveciye götüren o güzel ruha sahip genç kız…

Hatta arkadaşı "ama sen en çok buranın macchiato caramel’ini seversin biliyorum" dediğinde

Sosyal medyada viral oldu sen nasıl bilmezsin? Diye çıkıştı o an

İşte ben bu dik duruşa bayılıyorum, beni benden alıyor.

Boykottayız, hayır …

Ancak bu kadar hızlı bir şekilde ifade edilebilirdi.

Genç kız arkadaşına gülümseyen gözlerle bakıp, incitmeden ama net bir şekilde "Ben Filistinim

Sen Filistinsin Biz hepimiz Filistin olmalıyız…" dediğinde

Genç kızın gözlerine bakıp, işte bu bakış açısı hakikattir dedim.

Filistin meselesi gerçektir. Ama aynı zamanda hakikattir.

Berrak zihinler sadece bu hakikatin farkına varanlardır.

Hayat bize gösteriyor

Tarafgir bakış açısındaki yanlışı,

Sadece dış görüntüye göre alıntı yapmanın ön yargı olduğunu,

Zihin okuması yapıp bilinçsizce yaftalamanın acizliğini.

Gazze'de 7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı ile katil İsrail her gün 181'den fazla çocuk ve kadın öldürmüş...

86 gündür devam eden saldırılarda 9 bin 100 çocuk ve 6 bin 500 kadın hayatını kaybetmiş.

Yüzde 70'i kadın ve çocuk, 7 bin kişi enkaz altında ya da kayıp.

Hastanelere ulaşan ölü sayısı 21 bin 822, 56 bin 451 kişide yaralı.

Sağlık sektörüne yönelik ihlallerde var; İsrail askerleri 312 sağlık çalışanı ve 40 sivil savunma görevlisini öldürdü.

106 gazeteci İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

İsrail güçleri 99 sağlık çalışanı ve 10 gazeteciyi alıkoydu,

2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,8 milyon kişi yerinden edildi.

Desteklemek yetmiyor,

Boykot etmek yetmiyor,

Üzüntüden kahrolmak yetmiyor işte

Her an...

İçimizde...

Kalbimizde yaşanan bir hal…

Filistin’i yaşamak

Her an Filistin olmak...

Siyonizm’e karşı direnmek...

Bu direnişi, bu hakikati, bu haklı davayı unutmamak unutturmamak adına gelecek nesillere anlatmak.

Ötesi yok bu hakikatin…

Filistin sadece Müslümanların değil tüm insanlığın hakikati olmalı.