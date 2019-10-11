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Boyko Borisov'dan Erdoğan'a yanıt! Sınıra yüklenirlerse ateş etme emri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'ya gerekirse 3.6 milyon sığınmacı için kapıları açarız uyarısına Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'dan yanıt geldi.

Başbakan Borisov Facebook hesabından bir video yayınlayarak Avrupa Erdoğan'ın karşısındayken ben onun yanındaydım dedi ve ekledi, "Bulgaristan ve Türkiye iyi komşuluk ilişkilerine sahip. Türkiye ile AB arasında gerilim yaşandığında, Erdoğan'a yardım ettim. Avrupa'nın Erdoğan'a karşı olduğu birçok durumda, sadece ben onun yanında yer aldım."

Türkiye-Bulgaristan sınırında durumun sakin olduğunu ve bir tehdit bulunmadığını kaydeden Borisov, Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov görevde olduğu sürece hiçbir şeyden korkmalarına gerek olmadığını belirtti.

Türkiye AB ile yapılan sığınmacı anlaşmasına uyacaktır

Borisov, Türkiye'nin AB ile yapılan sığınmacı anlaşmasına uymaya devam etmesini umduğunu kaydederek "Sınırdaki çitlerde 50-100 bin kişi toplanırsa, orada ordu ve polis olsa bile, Karakaçanov'la hangi emri vereceğiz? Ateş etme emri mi? Sığınmacılar çitleri yıkıp ülkeye girerler" diye konuştu.

Karakaçanov ise sınırda tüm gerekli önlemlerin alındığını ve ülkenin olası bir tehdidi püskürtmeye her zaman hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) gelen tepkileri eleştirmiş, "Harekatı işgal olarak nitelemeye çalışırsanız kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi size yollarız" demişti.

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