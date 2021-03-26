Boupendza'nın füzesi kaleciyi çaresiz bıraktı sosyal medyayı salladı
Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'nın gol attığı maçta Gabon, Demokraik Kongo'yu 3-0 mağlup etti. Maçta çok şık gol atan Boupendza'nın şutu sosyal medyada çok konuşuldu.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Gabon, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. Gabon'un golleri Boupendza, Bouanga ve Pierre-Emerick Aubemyang'tan geldi.
Hatayspor'da forma giyen Boupendza'nın attığı şık gol, sosyal medyada da çok konuşuldu. Demokratik Kongo'da Marcel Tisserand ve Fabrice N'Sakala 90 dakika sahada kaldı.