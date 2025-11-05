BIST 10.915
Bosna Hersek'te huzurevinde yangın faciası çok sayıda ölü var

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Yerel medyadaki haberlere göre, akşam saatlerinde Tuzla'da bir huzurevinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tuzla'daki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Srebrenik, Zivinice, Lukavac ve Kalesija şehirlerinden ekipler, yangının söndürülmesine destek verdi.

Yangında çok sayıda kişinin öldüğü bildirilirken, yaralı olarak kurtarılan çok sayıda kişinin de hastanelere kaldırıldığı açıklandı.

Ekipler, kontrol altına alınan yangında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

