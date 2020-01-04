Boşanmanın ardından saçını açan rallici Burcu Çetinkaya ekranlara geri dönüyor
Rallici Burcu Çetinkaya, eşi Fatih Bucak ile boşanmanın ardından başını açmasıyla gündeme gelmişti. Çetinkaya, şimdilerde yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Bir döneme yaptığı ralli yarışmalarıyla damga vuran rallici Burcu Çetinkaya, 6 yıl sene önce radikal bir karar alarak tesettüre girmiş ve geçtiğimiz yıl ''Gücem yetmedi'' diyerek başını açmıştı.
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Urfalı eşi Fatih Bucak'tan da boşanan ünlü rallici ekranlara dönmeye karar verdi.
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Ekotürk televizyonunda hafta içi her gün yayınlanan Küresel Bakış programını 6 Ocak Pazartesi'nden itibaren Burcu Çetinkaya sunacak.
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Medyaradar'ın haberine göre, Çetinkaya, hafta içi 16.00 – 17.00 aralığında, dünyada olup biten olayları, olayların ekonomi ve finans piyasalarına etkisini konukları ile canlı yayında değerlendirecek.
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