Boşanmak isteyen eşini böyle tehdit etti: Yüzüne kezzap döker öldürürüm

Eşinden şiddet gördüğü için 2 kez boşanma davası açtığını ve ölüm tehdidi aldığını söyleyen Emine Sağır, “Açtığım son boşanma davasından sonra hem ailemin evine kurşun sıktı hem beni boş araziye götürerek başıma silah dayadı, ‘Seni öldürür, buraya gömerim’ dedi. Korkumdan boşanamıyorum. Lütfen bana yardım edin. 2 çocuğumla birlikte çok zor durumdayım, evimde kalamıyorum. Kayınpederimin yanına sığındım ama burada da babasına attığı mesajlarla tehdit ediliyorum. Uzaklaştırma kararı çıkarttım ama beni rahat bırakmıyor. Can güvenliğim yok. 2 çocuğum var, ölmek istemiyorum. Yalvarıyorum, sesimi duyurmak istiyorum” dedi.