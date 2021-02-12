Boşanmak isteyen eşini böyle tehdit etti: Yüzüne kezzap döker öldürürüm
KOCAELİ’de eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 2 çocuğuyla evini terk edip, Giresun’da kayınpederinin yanına yerleşen Emine Sağır (36), boşanmak istediği 12 yıllık eşi Ferdi Sağır’dan (41) yüzüne kezzap dökme ve ölüm tehdidi aldığını söyledi.
Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde yaşayan, 2 çocuk annesi Emine Sağır, uzun süredir şiddet gördüğü gerekçesiyle 12 yıllık eşi Ferdi Sağır’dan boşanmak istedi. Boşanma talebine öfkelenen Ferdi Sağır, geçen yıl 23 Kasım’da, zorla alıkoyup, götürdüğü boş arazide darbettiği eşinin başına silah dayayarak öldürmekle tehdit etti. Aynı gün ilçede kayınpederi ve kayınvalidesinin evini de kurşunlayan Ferdi Sağır, şikâyet üzerine gözaltına alındı. Ferdi Sağır, sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Darıca’da can güvenliğinin olmadığını düşünen ve tutuklu eşinin serbest kalması durumda kendisini bulmasından korkan Emine Sağır, çocuklarıyla birlikte Giresun'da Nizamiye Mahallesi'nde oturan kayınpederi Fehmi Sağır’ın evine yerleşti. Tutuklu bunduğu cezaevinden 2 hafta önce tahliye olan Ferdi Sağır'ın, uzaklaştırma kararına rağmen telefon ve sosyal medya üzerinden eşi ve ailesini öldürmekle tehdit ettiği öne sürüldü.
Eşinden şiddet gördüğü için 2 kez boşanma davası açtığını ve ölüm tehdidi aldığını söyleyen Emine Sağır, “Açtığım son boşanma davasından sonra hem ailemin evine kurşun sıktı hem beni boş araziye götürerek başıma silah dayadı, ‘Seni öldürür, buraya gömerim’ dedi. Korkumdan boşanamıyorum. Lütfen bana yardım edin. 2 çocuğumla birlikte çok zor durumdayım, evimde kalamıyorum. Kayınpederimin yanına sığındım ama burada da babasına attığı mesajlarla tehdit ediliyorum. Uzaklaştırma kararı çıkarttım ama beni rahat bırakmıyor. Can güvenliğim yok. 2 çocuğum var, ölmek istemiyorum. Yalvarıyorum, sesimi duyurmak istiyorum” dedi.
Darıca’daki evinde yaşadığı korku dolu anları anlatan Emine Sağır, “Anne ve babanı öldüreceğim, ben hayattayken size yaşam yok’ dedi ve ailemin evine kurşun sıktı. Aynı akşam karakola giderek ‘Ailemi ve beni öldürecek. Can güvenliğimiz yok’ diye ifade verdim. Olaydan sonra içeri aldılar. 2 ay yatıp dışarı çıktı. Can güvenliğim yok. Sürekli tehdit ediyor. Tek istediğim boşanıp ondan kurtulmak” diye konuştu.