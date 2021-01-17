Boşanmak istediği kocası yüzünü falçata ile kesti! Anna Butim'i hala ölümle tehdit ediyor
KOCAELİ'nde yaşayan Ukraynalı Anna Butim, boşanmak istediği ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Mesut Öztürkmen'in falçatalı saldırısına uğradı.
Kocaeli’de yaşayan Ukraynalı Anna Butim, şiddet gördüğü eşi Mesut Öztürkmen'e boşanmak için dava açtı. Butim'in uzaklaştırma kararı aldırdığı Öztürkmen'in korkunç saldırısına uğradı. Öztürkmen, AquaFloryaAVM'de eşi Anna Butim'in suratını falçata ile kesti. Genç kadın sosyal medyadan 'ölmek istemiyorum' diye yardım istedi.
Anna Butim, sosyal medya hesabından eşinin kestiği yüzünün kanlı fotoğraflarını paylaştı ve yardım istedi. "Boşanmak istediğim hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam tarafından AquaFlorya da falçata ile saldıraya uğradım" diyen Butin şöyle devam etti:
"Yüzüm felçli kalacak. Ve beni hala ölürmekle tehdit ediyor. Allahım lütfen beni koru."
"Sesimi duyan yardım etsin lütfen. Yaşamak istiyorum" diyen Butin şunları dile getirdi: "Çok korkuyorum boşanma davam olan uzaklaştırma kararı olan adam bana bunu Aqua Florya Avm de falçata ile yaptı."