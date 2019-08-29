Boşanma kararının ardından Seren Serengil ve Yaşar İpek'in skandal ses kaydı

İpek ise Magazinn.com'a yaptığı açıklamada "Çıkan haberleri hayretle okuyorum. Asla ve asla şiddet söz konusu değildir. İddia edildiği gibi Seren Hanım'a fiziki bir müdahalem olmamıştır. Evet aramızda çokça tartışmalar olmuş ve birbirimize hakaretler etmişizdir, ama karşılıklı." diyerek iddiaları yalanladı.