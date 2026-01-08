Boşanma davasında ortalık karıştı! Sarıgül'ün gelininden şok sözler...
Kendisini aldattığı iddiasıyla CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'e boşanma davası açan Revna Sarıgül sessizliğini bozdu. Revna Sarıgül, yaptığı yazılı açıklamada psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü öne sürdü. Açıklamadan kısa süre sonra kayınvalidesi Aylin Kotil'in imalı paylaşımı dikkat çekti.
Kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açıp 1.5 milyar tazminat ve ayda 3 milyon 300 bin TL nafaka isteyen Revna Sarıgül ile kendisine 10 milyon TL tazminat ve aylık 400 bin TL nafaka teklif eden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül arasındaki boşanma davası gündemdeki yerini koruyor.
Bir süredir sessizliğini koruyan Revna Sarıgül sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla açtı ağzını yumdu gözünü.
"MARUZ KALDIĞIM BASKI VE ŞİDDETİ BENDEN İYİ KİMSE BİLEMEZ"
Ömer Sarıgül hakkında dikkat çeken ifadelerde bulunan Revna Sarıgül şunları söyledi:
""İçinde bulunduğum boşanma süreci ile ilgili basında çokça haber çıkıyor. Çocuklarımın zarar görmemesi için en başından beri son derece özenli davrandım. Benim hiçbir açıklama yapmamış olmama rağmen boşanmam konusunda doğru ya da yanlış herkesin bir fikri oldu. Evliliğim boyunca ne yaşadığımı, maruz kaldığım baskı ve şiddeti benden iyi kimse bilemez. Yaşadıklarımı ve yaşadıklarımın üzerimde bıraktığı etkileri tarif etmem mümkün değil.