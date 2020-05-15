Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde katletti

Yaşamını yitirdi: Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleri sonucu yaralanan Selda B. kanlar içinde yere yığıldı. Harun B. evden kaçarken, sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Selda B. olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.