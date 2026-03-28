Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp intihar girişiminde bulundu

Niğde'nin Bor ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan zanlı, intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir apartmanda C.Y. ile eşi B.Z.Y. arasında tartışma çıktı. C.Y, tartışma sırasında bıçakla eşini yaraladı. Kasap olduğu öğrenilen şüpheli, olayın ardından kaçarak aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın ile şüpheli koca, sağlık ekiplerince Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı çift, buradaki ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

