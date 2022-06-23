Boşanıyoruz demişlerdi, yalan söylediler! Bilal Hancı ve Esin Çepni birlikte yakalandı!
Geçtiğimiz günlerde boşanma haberiyle gündeme gelen Bilal Hancı ve Esin Çepni çifti birlikte yakalandılar. Bu biirliktelik akıllara 'acaba yalan mıydı' sorusunu getirdi. Bakın nasıl yakalandılar, işte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde boşanacakları konuşulan fenomen çift Bilal Hancı ve Esin Çepni, birlikte görüntülendi. Sosyal medya hesaplarından beraber fotoğraflarının tamamını silmeyen Çepni ve Hancı çifti, akıllara boşanma haberinin doğru olmadığı şüphesini düşürdü. Bakın nasıl yakalandılar...
'Kafalar' grubu üyelerinden Bilal Hancı, eşi Esin Çepni ile boşanma kararı aldığını duyurmuştu. Çift önceki gece Bebek'de yürürken görüntülendi.
Gazetecileri görünce birbirinden kaçtılar.
Sosyal medyada ünlü olan 'Kafalar' grubunun üyelerinden Bilal Hancı, sevgilisi Esin Çepni ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında Trabzon'da gerçekleşen düğünle evlenmişti.