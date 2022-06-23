Boşanıyoruz demişlerdi, yalan söylediler! Bilal Hancı ve Esin Çepni birlikte yakalandı!

Geçtiğimiz günlerde boşanacakları konuşulan fenomen çift Bilal Hancı ve Esin Çepni, birlikte görüntülendi. Sosyal medya hesaplarından beraber fotoğraflarının tamamını silmeyen Çepni ve Hancı çifti, akıllara boşanma haberinin doğru olmadığı şüphesini düşürdü. Bakın nasıl yakalandılar...