Boşanıyorlardı, bomba şekilde yakalandılar! Bensu Soral ve Hakan Başı'ın tatilde sarmaş dolaş fotoğrafları
2018'de evlenen ve geçtiğimiz sene boşnmanın eşiğine gelen Bensu Sorl ve Hakan Baş çifti, Çıktıkları tekne tatilinden sarmaş dolaş pozlarıyla döndü. Aralarındaki buzları tamamen erittikleri düşünülen çift, bakın objektiflere nasıl yakalandı...
2018'de nikah masasına oturan Soral ve Baş çifti, geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Aylarca birbirleri hakkında tek kelime konuşmayan çiftin artık düzelemeyeceği konuşuluyordu. Boşanma haberi her an gelebiir diye düşünürken objektiflere yansıyan sarmaş dolaş anları, kafalardaki soru işaretlerini yok etti. İşte o pozlar...
Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş 2018’de nikah masasına oturmuştu.
2021 yazında evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşmış, çift boşanmanın eşiğine gelmişti.
Ama sorunları çözmeyi başarıp eski mutlu günlerine döndüler.