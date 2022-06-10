Boşanıyorlardı, bomba şekilde yakalandılar! Bensu Soral ve Hakan Başı'ın tatilde sarmaş dolaş fotoğrafları

2018'de nikah masasına oturan Soral ve Baş çifti, geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Aylarca birbirleri hakkında tek kelime konuşmayan çiftin artık düzelemeyeceği konuşuluyordu. Boşanma haberi her an gelebiir diye düşünürken objektiflere yansıyan sarmaş dolaş anları, kafalardaki soru işaretlerini yok etti. İşte o pozlar...