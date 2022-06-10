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Boşanıyorlardı, bomba şekilde yakalandılar! Bensu Soral ve Hakan Başı'ın tatilde sarmaş dolaş fotoğrafları

Boşanıyorlardı, bomba şekilde yakalandılar! Bensu Soral ve Hakan Başı'ın tatilde sarmaş dolaş fotoğrafları

2018'de evlenen ve geçtiğimiz sene boşnmanın eşiğine gelen Bensu Sorl ve Hakan Baş çifti, Çıktıkları tekne tatilinden sarmaş dolaş pozlarıyla döndü. Aralarındaki buzları tamamen erittikleri düşünülen çift, bakın objektiflere nasıl yakalandı...

Boşanıyorlardı, bomba şekilde yakalandılar! Bensu Soral ve Hakan Başı'ın tatilde sarmaş dolaş fotoğrafları

2018'de nikah masasına oturan Soral ve Baş çifti, geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Aylarca birbirleri hakkında tek kelime konuşmayan çiftin artık düzelemeyeceği konuşuluyordu. Boşanma haberi her an gelebiir diye düşünürken objektiflere yansıyan sarmaş dolaş anları, kafalardaki soru işaretlerini yok etti. İşte o pozlar...

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Boşanıyorlardı, bomba şekilde yakalandılar! Bensu Soral ve Hakan Başı'ın tatilde sarmaş dolaş fotoğrafları

Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş 2018’de nikah masasına oturmuştu.

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Boşanıyorlardı, bomba şekilde yakalandılar! Bensu Soral ve Hakan Başı'ın tatilde sarmaş dolaş fotoğrafları

2021 yazında evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşmış, çift boşanmanın eşiğine gelmişti.

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Boşanıyorlardı, bomba şekilde yakalandılar! Bensu Soral ve Hakan Başı'ın tatilde sarmaş dolaş fotoğrafları

Ama sorunları çözmeyi başarıp eski mutlu günlerine döndüler.

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