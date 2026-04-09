Boşanıyorlar mı? Pelin Karahan'dan yeni açıklama
12 yıllık evliliklerinde zor günler yaşayan Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın boşanma iddiaları gündeme damga vurdu. Çiftin ailelerinin devreye girmesiyle ilişkilerine bir şans daha verip vermeyecekleri merak konusu oldu. Öte yandan Pelin Karahan iddialarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine girmişti. Bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adını verdikleri iki oğulları dünyaya gelmişti.
12 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR!
Magazin camiasında uzun yıllar uyumlu birliktelikleriyle örnek gösterilen çiftin mutluluğuna ise nazar değmiştiBir süredir birlikte görüntü vermemeleri dikkat çeken Karahan ve Güntay, 12 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunan çiftin, evlerini ayırdığı da ortaya çıkmıştı.
"BİZ HAYAT ARKADAŞIYIZ"
Pelin Karahan son olarak 2. Sayfa kamerasına boşanma süreciyle alakalı açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu, "Ailevi meseleler, hassas konular siz de biliyorsunuz. Güzel götürmeye çalışıyoruz bu süreci. Bir netlik, değişiklik olursa hayatımızda haberleşeceğiz. Bedri çocuklarımın babası, biz hayat arkadaşıyız." demişti.
AİLELER DEVREYE GİRDİ
Bugüne kadar haklarında hiçbir olumsuz haber çıkmayan ikilinin geçen hafta boşanacaklarının ortaya çıkması, herkesi üzmüştü. Bu haber sonrası Karahan ve Güntay Aileleri, sorunu aşmak için hemen devreye girmişti. Anne ve babalar, iki çocukları olan ailenin dağılmaması için mücadele istemişti. Büyüklerinin ricasını kıramayan çift önceki gün apar topar tatile çıkmıştı.İkili, İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmişti. Bodrum'a gittikleri öğrenilen çiftin, karşılıklı oturmalarına rağmen birbirleriyle konuşmamaları dikkat çekmişti.