Boşanıyorlar mı? Murat Akıncı hakkında bomba iddialardan sonra Zerrin Özer'den ilk açıklama
Geçtiğimiz gün Zekeriyaköy'de villasında Murat Akıncı ile evlenen Zerrin Özer boşanıyor. Evliliğinin ardından Akıncı hakkında çıkan dolandırıcı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Zerrin Özer ve Murat Akıncı, geçtiğimiz gün Zekeriyaköy'de Özer'in villasının bahçesinde evlenerek dünyaevine girmişlerdi. Evliliklerinin hemen ardından ise gündeme bomba gibi düşen iddialar ortaya atılmıştı.
Farklı canlı yayınlara bağlanan 3 kadın Murat Akıncı'nın kendilerini dolandırdığını ardından ise ortalıktan kaybolduğunu iddia etmişti. Bugün sabah saatlerinde ise ortaya atılan başka bir iddia Murat Akıncı'nın Adnan Oktar'ın müridi olduğu yönünde idi.
Bütün bu iddiaların sonucunda Zerrin Özer'in tepkisiz kalması ve açıklama yapmaması ise merak konusu olmuşken ünlü sanatçının menajerinden gelen açıklama ile boşanma kararı aldığı ortaya çıktı.
Zerrin Özer'in menajeri Kemal Aslan, ''16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür.