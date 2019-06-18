Boşanıyorlar mı? Murat Akıncı hakkında bomba iddialardan sonra Zerrin Özer'den ilk açıklama

Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Zerrin Özer ve Murat Akıncı, geçtiğimiz gün Zekeriyaköy'de Özer'in villasının bahçesinde evlenerek dünyaevine girmişlerdi. Evliliklerinin hemen ardından ise gündeme bomba gibi düşen iddialar ortaya atılmıştı.