Boşandım diye adliye önünde davul zurna çaldıran kadın şimdi de öldürülmekten korkuyor

BURSA’da 3 yıl önce eşinden boşanmasını davul zurna çaldırıp kına dağıtarak kutlayan kadın, boşandığı eski eşine uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Bursa'da yaşayan Meryem Karaş, 8 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı M.N.A.'dan boşanmak için 1'inci Aile Mahkemesi'nde dava açmış, ilk duruşmadan sonra adliye önünde davul ve darbuka çaldırıp oynamıştı. Dava sonuçlandığı zaman uçmak istediğini belirten Karaş, bu hayalini de gerçekleştirmişti. Karaş, boşandığı eski eşinin kendisini araştırdığını iddia ederek uzaklaştırma kararı aldırdı.

Öldürülmekten korktuğunu ifade eden Meryem Karaş, şöyle konuştu: "Uzaklaştırma almamın sebebi boşandıktan sonra ben evimi taşıdım. Evimi taşıdıktan sonra mahallemizde bulunan ailecek görüştüğümüz bir abimize sürekli olarak benim nereye taşındığımı dolaylı şekilde soruyor. "

"Şu anda oturduğum evin adresini öğrenmeye çalışıyor. Geçmişte yaptıklarından ve gelecekte yapacaklarından korktuğum için evimin adresini taşımadım. Beni araştırması beni korkutuyor."

"Kendi bir şey yapamaz. Kendi bir şey yapamadığı gibi yaptırma durumu var. Öldürülmekten korkuyorum. Sosyal medyada yaptığı paylaşımından korkarak uzaklaştırma kararı aldım."