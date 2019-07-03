Boşandığı eşiyle barışma isteği reddedilince ailesine çıplak fotoğraflarını yaydı!
Demirören Haber Ajansı
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne ilçesinde, Batuhan Ç., eski eşi A.Ö.'yü çıplak fotoğraf ve görüntülerini yayınlamakla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Olay, perşembe günü ilçenin Lapta bölgesinde meydana geldi. Batuhan Ç., boşandığı eşi A.Ö. ile barışmak istedi. A.Ö., isteğini reddedince Batuhan Ç., iddiaya göre eski eşinin çıplak fotoğraflarını ve görüntülerini çekti.
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Daha sonra sosyal medya üzerinden A.Ö. ile iletişim kuran Batuhan Ç., eski eşini, "Eğer KKTC’yi terk etmezsen elimdeki diğer çıplak fotoğrafları ve videoları ailene ve herkese yayarım" diyerek tehdit etti.
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Ardından ise Batuhan Ç., elindeki görüntüleri ve fotoğrafları gönderdi. Batuhan Ç., aynı görüntüleri A.Ö.'nün annesi ve kuzenine de gönderdi.
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Olayın ardından, A.Ö., polise gidip, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Batuhan Ç., belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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