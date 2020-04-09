Boşanamayan Brad Pitt ve Angelina Jolie anlaşmaya vardılar!

Yaklaşık dört sene önce ayrılan Angelina Jolie ve Brad Pitt ikilisi, resmi olarak henüz boşanmadı. Bir zamanlar ‘Brangelina’ adıyla anılan gözde çift, Eylül 2016’dan bu yana süren boşanma davalarında bir adım daha atarak, okul çağındaki reşit olmayan çocukları hakkında anlaşmaya vardı.