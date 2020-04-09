Boşanamayan Brad Pitt ve Angelina Jolie anlaşmaya vardılar!
Dört yıldır süren boşanma davaları resmi olarak sonuçlanmasa da Angelina Jolie ve Brad Pitt çifti, reşit olmayan beş çocuğunun eğitim geleceği konusunda anlaşmaya vardı. İkili, 'evden eğitim'e son verecek.
Yaklaşık dört sene önce ayrılan Angelina Jolie ve Brad Pitt ikilisi, resmi olarak henüz boşanmadı. Bir zamanlar ‘Brangelina’ adıyla anılan gözde çift, Eylül 2016’dan bu yana süren boşanma davalarında bir adım daha atarak, okul çağındaki reşit olmayan çocukları hakkında anlaşmaya vardı.
56 yaşındaki Pitt, Los Angeles Mahkemesi’ne, 44 yaşındaki eski eşi Jolie ile beş çocuğunun “Eğitim ve Geçiş Desteği” konusunda anlaşmaya vardıklarını gösteren belgeleri sundu.
Daily Mail’in haberine göre ikili, beşi 18 yaş altında olan çocuklarının daha 'geleneksel' bir eğitim alması yönünde karar verdi. Çiftin 18 yaşındaki en büyük çocuğu Maddox bu karar kapsamının dışında kalırken, Max (16), Zahara (15), Shilo (13), ikizler Knox ve Vivienne (11) için anlaşmaya varılmış oldu.
14 yıl boyunca birlikte olan çiftin altı çocuğu, Jolie ve Pitt işleri gereği dünya çapında, birden fazla ev ve film seti arasında gidip gelirken, dadılar ve öğretmenler tarafından evde eğitim gördü.