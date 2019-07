Boşanacakları söylenen Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya olay gönderme! Yine kafaları karıştırdı

Oscar Wilde'in, "Never love anybody who treats you like you're ordinary" cümlesini sosyal medya hesabından paylaşan Beren Saat, kısa süre içerisinde gündem oldu. Beren Saat'in, "Asla sana sıradanmışsın gibi davranan birini sevme" anlamına gelen bu cümleyi paylaşması, Kenan Doğulu'ya gönderme olarak yorumlandı.