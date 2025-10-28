Boşanacakları konuşuluyordu! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan mutlu aile pozu!
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, mutlu evliliklerini gözlerden uzak şekilde sürdürmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, ailesiyle çekilen yeni karelerini Instagram hesabından paylaşarak sosyal medyayı adeta mest etti.
Magazin dünyasında en çok konuşulan çiflerden olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, bir dönemden boşanma iddiaları ile gündem olsalarda mutlu evliliklerini gözlerden uzak şekilde sürdürmeye devam ediyor.
2016 yılında nikâh masasına oturan ünlü çift, 2020’de Lalin, 2022’de ise Leyla adını verdikleri iki kız çocuğuna kavuşmuştu. Göz önünde olmaktan uzak yaşamayı tercih eden ikili, nadiren paylaştıkları aile fotoğraflarıyla hayranlarından tam not alıyor.
Sinem Kobal, 6 milyon takipçili Instagram hesabında kızları Lalin’in doğum günü kutlamasından kareleri peş peşe yayınladı.