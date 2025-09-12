Boşanacakları konuşulmuştu! Ünlü çift yaza veda pozu paylaştı
Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile paylaştığı romantik kareyle yaza veda etti. Sosyal medyada "soyadı krizi" ve şiddet iddialarıyla gündeme gelen çifte dair ayrılık söylentilerine güçlü bir yanıt niteliği taşıyan paylaşımda, Evcen'in "Yaza hafif ve pürüzsüz bir elveda" notu dikkat çekti. Çiftin poz verdiği 1959 model klasik Cadillac ise hayranların ilgisini topladı.
"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışıp 2017 yılında evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, uzun süre "örnek çift" olarak anılsa da, son yıllarda birlikte paylaşım yapmamaları ve sosyal medyadaki etkileşimlerinin azalması, ilişkilerinde sorun olduğu iddialarını doğurdu. Geçtiğimiz haftalarda ise Evcen'in Instagram hesabından "Özçivit" soyadını kaldırması bu söylentileri alevlendirdi. Soyadını saatler sonra yeniden eklemesi kısa süreli bir panik havası yaratsa da, çiftin günler sonra birlikte samimi bir poz paylaşması, "her şey yolunda" mesajı olarak değerlendirildi. Şimdi ise Evcen'den romantik yaza veda pozu geldi.
ŞİDDET İDDİASI MAGAZİN GÜNDEMİNE DAMGA VURDU
Tüm bu gelişmelerin ardından, "Beyaz Magazin" programında ortaya atılan şiddet iddiası gündemi daha da ısındırdı. Komşuların evden yükselen sesleri duyduğu ve çiftin tatilde de tartışmaya devam ettiği ileri sürüldü. İddialar, Evcen'in sosyal medya profilinde yaptığı değişikliklerin bu tartışmaların bir yansıması olabileceği şeklinde yorumlandı.
"AİLE HAYATINA BİRAZ SAYGINIZ OLSUN"
Tartışmaların büyümesi üzerine çiftin sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse, bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır."
FAHRİYE EVCEN'DEN YENİ ARAÇTA YAZA VEDA MESAJI
Ayrılık iddialarını yalayan ikiliden Fahriye Evce sosyal medya sayfasından yaza veda mesajı paylaştı. Eşi Burak Özçivit ile olan romantik bir karesini yayınlayan Evcen paylaşımına ise , "Yaza hafif ve pürüzsüz bir elveda bir dahaki sefere görüşürüz ve şehre tekrar hoş geldin " notunu düştü.
Çiftin poz verdiği otomobilin, Amerikan otomotiv tarihinin en ikonik klasiklerinden biri olan 1959 model Cadillac Series 62 olduğu öğrenildi. Özellikle devasa arka kuyrukları (tailfin), geniş krom ızgarası ve çift far tasarımıyla tanınan bu model, koleksiyon dünyasında prestijli bir yere sahip. Piyasa değeri 8 milyon TL'yi bulan klasik Cadillac, Özçivit ailesinin garajındaki dikkat çeken araçlardan yalnızca biri.