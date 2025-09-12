Boşanacakları konuşulmuştu! Ünlü çift yaza veda pozu paylaştı

FAHRİYE EVCEN'DEN YENİ ARAÇTA YAZA VEDA MESAJI

Ayrılık iddialarını yalayan ikiliden Fahriye Evce sosyal medya sayfasından yaza veda mesajı paylaştı. Eşi Burak Özçivit ile olan romantik bir karesini yayınlayan Evcen paylaşımına ise , "Yaza hafif ve pürüzsüz bir elveda bir dahaki sefere görüşürüz ve şehre tekrar hoş geldin " notunu düştü.

Çiftin poz verdiği otomobilin, Amerikan otomotiv tarihinin en ikonik klasiklerinden biri olan 1959 model Cadillac Series 62 olduğu öğrenildi. Özellikle devasa arka kuyrukları (tailfin), geniş krom ızgarası ve çift far tasarımıyla tanınan bu model, koleksiyon dünyasında prestijli bir yere sahip. Piyasa değeri 8 milyon TL'yi bulan klasik Cadillac, Özçivit ailesinin garajındaki dikkat çeken araçlardan yalnızca biri.