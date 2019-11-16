Boşanacağı söylenen Meltem Miraloğlu sordu 80 yaşındaki eşi cevapladı
Evlendiği 80 yaşındaki Amerikalı ile boşanacağı konuşulan Meltem Miraloğlu, eşine ''Beni Seviyor musun'' diye sorduğu anları videoya çekti.
Seneler önce çocuk gelin rolünü canlandırdığı Hayat Devam Ediyor dizisini kendi hayatına uyarlayarak gerçekleştiren Meltem Miraloğlu, Amerikalı 80 yaşındaki Patrick ile evlenerek herkesi şaşırtmıştı. Evliliğiyle günlerce konuşulan ve eleştirilerin hedefi alan Miraloğlu, çok geçmeden olay olan evliliğini bitirme haberleriyle gündeme oturdu.
Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı hüzünlü paylaşımları da dikkat çeken Meltem Miraloğlu'nun ruh dünyasında çok mutsuz olduğu gerekçesiyle boşanacağı iddia edilmişti ki yeni yayınladığı video "Bu kadarına da pes" dedirtti.
Miraloğlu'nun, Patrick'le arabada yolculuk yaptığı sırada "Beni seviyor musun?" sorusuna eşi "Kesinlikle" cevabını verdi. Miraloğlu'nun bu paylaşımıyla yine kafalarda soru işareti bıraktı.
Ünlü oyuncunun Patrick ile evlendiğini duyuran gazeteci Onur Akay, geçtiğimiz günlerde bu sefer de çiftin boşanacaklarını duyurmuştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Akay, ikilinin boşanma kararını şu sözlerle anlatmıştı: