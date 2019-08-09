Boşadığı eşi Chloe'ye ne oldu? Serdar Ortaç apar topar hastaneye kaldırdı

Serdar Ortaç'ın vefası

Boşanmanın ardından 'Severek ayrılıyorum' diyen Chloe Loughnan bu sabah hastanelik oldu. Eski eşini hastaneye götüren Serdar Ortaç şunları söyledi:

-Kadın bana 8 senesini vermiş, getirmeyeceğim mi hastaneye, insanlığa sığır mı? Anlaşarak boşandık, o yüzden bunun sonuçlarına katlanacağız. Allah kaderi baştan yazar, ne istese o olur. Bize de bunu uygun görmüş bu oldu.