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Borussia Dortmund Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Borussia Dortmund Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund'la deplasmanda karşılaşıyor. Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Kartal, Devler Ligi'ndeki son maçında hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almak istiyor. Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk oluyor. Signal Iduna Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek ve karşılaşma Exxen platformundan yayınlanacak.

Bu sezon Devler Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren Kartal, oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı ve puanla tanışamadı. Gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, son sırada yer alırken oynadığı 2 karşılaşmayı kazanıp 3'ünde de yenilen Borussia Dortmund ise 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

Borussia Dortmund - Beşiktaş

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Guerreiro, Emre Can, Bellingham, Witsel, Wolf, Reus, Brandt, Malen

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi

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