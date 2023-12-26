Borsa'da manipülasyon operasyonu! 'Borsa'nın Gizli Balinası' Nihat Özçelik ile 8 kişi gözaltına alındı!

Borsa İstanbul'da manipülasyon yapmakla suçlanan kişilere yönelik soruşturma kapsamında gözaltılar başladı. İlk olarak 'Borsanın en karanlık ismi" denilen Nihat Özçelik ve beraberindeki 8 kişi gözaltına alındı. Özçelik hakkındaki suçlamalar ağızları açık bıraktı.

Abone ol

Borsanın en karanlık ismi' olarak bilinen Nihat Özçelik, “Suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek”, “şantaj, tehdit ve manipülasyon” suçlamalarından 8 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, borsada halka açık 5-6 firmanın gizli sahibi olduğu ileri sürülen lise mezunu Özçelik çok kısa sürede milyar dolarlık servet yaptı. Birçok kez borsada işlem yasağı cezası almasına rağmen Özçelik’in bu yükselişinin arkasında borsa, emniyet ve yargı üçgeninde kurduğu düzen olduğu iddia ediliyor.

Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile başladı...

Özçelik’in yükseliş dönemi SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun başkanlık dönemine denk geliyor. SPK Başkanı Taşkesenlioğlu’nun kardeşi AK Parti eski Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasındaki eşi THK Ünversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban ile gizli ortak olduğu ileri sürülen Özçelik’in bu dönemde 13 şirketin halka arzını gerçekleştirdiği ileri sürülüyor.

Özçelik, Ünsal Ban ile Zehra Taşkesenlioğlu'nun düğününde...

20 milyonluk Pamel nasıl 7 milyar oldu?

Özçelik’in Ban’ın düğününde çekildiği fotoğrafları ortaya çıktı. Özçelik’in bu dönemde borsada birçok usulsüz işlem yaptığı iddia edilmişti. Özçelik’in en büyük işlerinden birinin de PAMEL şirketi olduğu öne sürülüyor. Özçelik’in kâğıttan imparatorluğu Investco Verusa, PAMEL’i 21 milyon TL’ye satın alıyor. PAMEL’in değeri 1.5 yılda 500 kat artarak 7 milyar TL’ye çıkıyor. PAMEL’in hisseleri bir anda 50 kuruştan 250 TL’ye çıkıyor.

Eski sekreteri 'tecavüz'le suçladı

Özçelik hakkında eski sekreteri olan Sibel İ. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na "tecavüz, şantaj ve tehdit" suçlamasıyla şikâyette bulundu. Başsavcılığa verilen dilekçede Özçelik’in "bazı hakim ve savcıları kullanarak eski asistanını düzmece bir dosyayla hapse attırdığı" ve "cezaevine gönderdiği, avukatlar aracılığıyla tehdit ederek çıkar sağlamak ve asistanını korkutmak istediği" iddia edildi.

Verusa Holding’in gerçek sahibi mi?

Verusa Holding’in gerçek sahibinin Özçelik olduğu iddiası da dosyaya girdi. Sibel İ. Verusa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal ile yaptığı telefon konuşmasında şirketin gerçek sahibinin Özçelik olduğunu ve SPK’ya bu durumu bildireceğine dair telefon konuşması bilirkişi raporunda yer aldı. SPK, soruşturma için tapelerin deşifresini istese de mahkeme bunu reddetti.

FETÖ iddiaları da araştırılıyor

Ayrıca Özçelik’in "FETÖ bağlantısı" iddiaları da ortaya çıktı. Borsada milyonlarca liralık vurgun yapan Bank Asya’nın ortakları Hasan Sayın ve İbrahim Sayın kardeşlerin Nihat Özçelik ile bağlantısı olup olmadığı iddiaları yeniden gündeme geldi. Sayın kardeşlerinin tutuklanmasından sonra Özçelik’in Borsa kulislerinde “Eğer itirafçı olurlarsa ben de yanarım” dediği iddia ediliyor.