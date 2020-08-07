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Borsa İstanbul'dan Endekse Bağlı Devre Kesici önlemi

Borsa İstanbul tarafından, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS) uygulanacak. Bu kapsamda; endeks, İlk etapta yüzde 5 ve üzeri, ikinci etapta yüzde 7 düştüğünde işlemler duracak.

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Borsa İstanbul, pay piyasasında halihazırda pay bazında uygulanmakta olan devre kesici sistemine ilave olarak Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS) oluşturulmasına karar verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; uygulamada ilk eşik olarak yüzde 5, ikinci eşik olarak yüzde 7 düşüş olduğunda endeks bazında devre kesici uygulaması devreye girecek.

Önceki günkü kapanışın bu oranda altına gelindiğinde 20 dakika süreyle pay piyasası ve VİOP’ta işlemler durdurulacak ve 20 dakikalık ara sonrasında 5 dakika tek fiyat uygulaması ile işlem geçilebilecek.

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