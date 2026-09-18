Borsa İstanbul’da satış baskısı devam ediyor! 18 Eylül BIST 100 neden düştü?

Borsa İstanbul’da haftanın son işlem gününde negatif görünüm devam etti. “Borsa İstanbul neden düştü?”, “BIST 100 neden geriliyor?”, “Fon krizi piyasaları etkiliyor mu?” ve “Borsada son durum ne?” soruları yatırımcıların gündeminde yer aldı. BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı ve gün içerisinde satış baskısının artmasıyla kayıplarını genişletti. Kapanışa doğru gelen sınırlı alımlara rağmen endeks günü ekside tamamladı.

18 EYLÜL BIST 100 GÜNÜ NASIL TAMAMLADI?

BIST 100 endeksi 18 Eylül 2026 Cuma gününü yüzde 1,67 değer kaybıyla 13.284,42 puandan tamamladı. Endeks gün içinde yüzde 2,29’a kadar gerilerken kapanışa yakın gelen tepki alımları düşüşü sınırladı.

BORSA İSTANBUL NEDEN DÜŞTÜ?

Borsa İstanbul’daki düşüşte hafta boyunca gündemde olan yatırım fonlarındaki likidite sorunları ve satış baskısı etkili oldu. Bazı fonlarda yatırımcıların geri ödeme taleplerinin zamanında karşılanamaması piyasada endişeleri artırdı. Bu gelişmelerin ardından SPK bazı fonlarda işlem durdurma ve tasfiye süreçleri başlattı. Ayrıca önceki günlerde yaşanan sert kayıplar sonrası teknik seviyelerin kırılması, zarar-kes satışlarının hızlanmasına ve piyasadaki satışların genişlemesine neden oldu.

FON KRİZİ BORSA İSTANBUL’U NASIL ETKİLEDİ?

Piyasadaki ana gündem başlıklarından biri yatırım fonlarında yaşanan likidite sıkışıklığı oldu. Bazı portföy yönetim şirketlerinin fonlarında yaşanan gelişmeler sonrası yatırımcıların risk algısı yükseldi. SPK, 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarında alım-satımı durdururken çok sayıda fon için tasfiye süreci başlattı. Bu gelişmeler, fonların portföylerindeki bazı varlıklarda satış baskısı oluşturdu.

16 EYLÜL’DEKİ SERT DÜŞÜŞÜN ARDINDAN NE OLDU?

BIST 100, 16 Eylül’de yüzde 5,54 düşerek 13.122,58 puana gerilemiş ve gün içinde yüzde 6 seviyesindeki kayıplar nedeniyle devre kesici uygulanmıştı. Bu sert hareketin ardından 17 Eylül’de tepki alımları görülse de 18 Eylül’de yeniden satış baskısı öne çıktı.

18 EYLÜL’DE EN ÇOK HANGİ SEKTÖRLER DÜŞTÜ?

18 Eylül işlem gününde sektörlerin büyük bölümünde kayıplar görüldü. En sert düşüşlerden biri finansal kiralama ve faktoring sektöründe yaşandı. Bankacılık ve holding hisselerinde de negatif seyir etkili oldu.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ TOPLANTISI SONRASI NE OLDU?

Finansal İstikrar Komitesi toplantısında piyasalardaki hareketlilik değerlendirildi. Komite açıklamasında, yaşanan dalgalanmanın sınırlı sayıdaki fon ve likidite sorunlarıyla bağlantılı olduğu, finansal sistemde genel bir risk bulunmadığı belirtildi. Alınan tedbirler ve yapılan açıklamalar sonrasında piyasalarda kısa süreli toparlanma görülse de yatırımcıların fon süreçlerini ve düzenleyici kurumların adımlarını takip ettiği görülüyor.

BORSA İSTANBUL’DA SON DURUM NE?

18 Eylül itibarıyla Borsa İstanbul’da ana gündem maddeleri fonlardaki gelişmeler, SPK’nın aldığı kararlar ve piyasa likiditesi olmaya devam ediyor. Haftalık bazda BIST 100 endeksi yaklaşık yüzde 8’in üzerinde değer kaybetti. Yatırımcıların önümüzdeki dönemde takip edeceği başlıklar arasında fon tasfiye süreçleri, şirket bilançoları, küresel piyasalar ve Merkez Bankalarının para politikaları bulunuyor.

BIST 100 YENİDEN YÜKSELİR Mİ?

BIST 100’ün yönü; fon piyasasındaki gelişmeler, yatırımcı güveni, küresel risk iştahı ve ekonomik veriler tarafından belirlenecek. Kısa vadede sert dalgalanmalar devam edebilirken piyasanın yönü için düzenleyici kurumların açıklamaları ve likidite koşulları yakından izlenecek.