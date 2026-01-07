BIST 12.024
DOLAR 43,05
EURO 50,38
ALTIN 6.171,38
HABER /  EKONOMİ

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 15 gözaltı

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 15 gözaltı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikayetler doğrultusunda bir şirket adına sosyal medya hesaplarından pay piyasasına yönelik manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Abone ol

Borsa İstanbul’da bir şirket hisselerinde yapay fiyat hareketleri oluşturdukları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul Cumhuriyeti başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyonun düğmesine bastı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana’da operasyon düzenlendi. Piyasa dolandırıcılığı suçlamalarıyla 15 kişiyi gözaltına aldı.

SPK raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde sosyal medya üzerinden spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturmakla suçlanan 15 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenilirken, soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarının işlendiği belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bireysel emeklilikte devlet katkı payı düşürüldü karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Bireysel emeklilikte devlet katkı payı düşürüldü karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Beyaz Saray'dan şoke eden Grönland açıklaması
Beyaz Saray'dan şoke eden Grönland açıklaması
Trump Venezuela'nın ABD'ye teslim edeceği petrol miktarını açıkladı
Trump Venezuela'nın ABD'ye teslim edeceği petrol miktarını açıkladı
Fenerbahçe, Musaba farkıyla Samsunspor'u yendi, hayırlı olsun
Fenerbahçe, Musaba farkıyla Samsunspor'u yendi, hayırlı olsun
Halep'te Suriye ordusu ile YPG arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor
Halep'te Suriye ordusu ile YPG arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor
19 ile yeni vali atandı 7 ilin valisi merkeze çekildi o isim dikkat çekti
19 ile yeni vali atandı 7 ilin valisi merkeze çekildi o isim dikkat çekti
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Fidan'dan Rusya-Ukrayna açıklaması: Barışa oldukça yakın durumdayız
Bakan Fidan'dan Rusya-Ukrayna açıklaması: Barışa oldukça yakın durumdayız
İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Rusya’dan ABD’ye “Rusya ile oyun oynama” yanıtı
Rusya’dan ABD’ye “Rusya ile oyun oynama” yanıtı
Anthony Musaba, galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı
Anthony Musaba, galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı
Cevdet Yılmaz: 2026 sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz
Cevdet Yılmaz: 2026 sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz