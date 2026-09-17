Borsa İstanbul sert düşüşten döndü! Finansal İstikrar Komitesi sonrası BIST 100 ne oldu?

Borsa İstanbul’da son günlerde yaşanan sert satışların ardından Finansal İstikrar Komitesi 17 Eylül’de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. “Borsa İstanbul neden düştü?”, “Fonlarda ne oldu?”, “Finansal İstikrar Komitesi ne açıkladı?” ve “BIST 100 toparlandı mı?” gibi sorular araştırılıyor. Resmi açıklamada piyasalardaki hareketliliğin bazı yatırım fonlarındaki kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı belirtilirken Borsa İstanbul’da yapısal bir risk bulunmadığı vurgulandı. Peki hangi tedbirler alındı, piyasada son durum ne? İşte ayrıntılar.

BORSA İSTANBUL NEDEN DÜŞTÜ?

Borsa İstanbul’daki sert satışın merkezinde bazı yatırım fonlarında yaşanan likidite sıkışıklığı bulunuyor. Finansal İstikrar Komitesi de hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin yönettiği bazı fonlardaki kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını açıkladı. Fonlardan gelen yüksek çıkış talepleri karşısında nakit ihtiyacının artması, portföylerdeki hisselerin satılmasına ve satış baskısının piyasanın geneline yayılmasına yol açtı.

BIST 100 16 EYLÜL’DE NE KADAR DÜŞTÜ?

BIST 100 endeksi 16 Eylül Çarşamba günü yüzde 5,54 düşerek 13.122,58 puandan kapandı. Gün içerisinde satışların daha da hızlandığı bölümde endeks 12.817,01 puana kadar geriledi. Kayıp yüzde 6 eşiğini aşınca Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi de çalıştı. Çok sayıda hissede taban fiyatlar görülmesi satış baskısının büyüklüğünü ortaya koydu.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ NE AÇIKLADI?

Komite, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişinde temel veya yapısal bir risk bulunmadığını açıkladı. Yaşanan sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığını ve “geçici ve yönetilebilir” nitelikte olduğunu belirtti. Önceliğin likidite sıkışıklığını gidermek ve sorunun diğer finansal kuruluşlara yayılmasını engellemek olduğu bildirildi.

SPK HANGİ TEDBİRLERİ ALDI?

Sermaye Piyasası Kurulu, gelişmelerin ardından 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarında alım-satımı durdurdu ve bunların arasındaki 130 yatırım fonunun tasfiyesine karar verdi. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy kapsamda yer aldı. SPK ayrıca piyasa bozucu işlemlere yönelik inceleme ve yaptırımlarını da sürdürüyor.

TCMB PİYASAYA LİKİDİTE DESTEĞİ VERDİ Mİ?

Evet. Finansal piyasalardaki gelişmelerin ardından TCMB likidite imkanlarını gözden geçirdi ve piyasanın ihtiyaç duyduğu TL likiditesinin sağlanmasına yönelik adımlar attı. Merkez Bankası, piyasa koşullarının yakından izleneceğini ve gerek görülmesi halinde ek tedbirlerin devreye alınabileceğini de bildirdi.

17 EYLÜL BIST 100 GÜNÜ NASIL TAMAMLADI?

Alınan tedbirler ve Finansal İstikrar Komitesi’nin açıklamalarının ardından Borsa İstanbul’da yön yeniden yukarı döndü. BIST 100, güne yüzde 1,32 düşüşle başlamasına rağmen daha sonra güçlü alımlarla toparlandı. Gün sonu verilerinde endeks yüzde 3 civarında yükselerek 13.500 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirdi.

BANKACILIK HİSSELERİ NEDEN YÜKSELDİ?

Toparlanmanın öncülüğünü bankacılık hisseleri yaptı. Bankacılık endeksinde gün içerisinde yükseliş yüzde 6’yı aştı. Finansal İstikrar Komitesi’nin sistemik risk bulunmadığını açıklaması, likidite tedbirleri ve BDDK’nın bankaların kendi hisselerini geri almasını sermaye hesapları açısından kolaylaştıran düzenlemesi banka hisselerine yönelik alımları destekledi.

BORSADAKİ SORUN BİTTİ Mİ?

17 Eylül’deki toparlanma satış baskısının önemli ölçüde hafiflediğini gösterse de fonların tasfiye süreci henüz tamamlanmış değil. Fonların portföylerindeki varlıkların nasıl nakde çevrileceği, yatırımcılara yapılacak ödemeler ve piyasadaki likidite koşulları yakından takip edilecek. Yetkililer mevcut sorunun sistemik olmadığını belirtirken gerekirse yeni tedbirlerin uygulanacağını da vurguluyor.