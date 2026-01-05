BIST 11.662
DOLAR 43,04
EURO 50,33
ALTIN 6.126,05
HABER /  EKONOMİ

Borsa İstanbul rekor kırdı

Borsa İstanbul rekor kırdı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, açıklanan aralık ayı enflasyon verileri sonrasında 11.643,46 puanla rekor seviyeyi gördü. İşte rekor seviyeden tüm detaylar...

Abone ol

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, açıklanan aralık ayı enflasyon verileri sonrasında 11.643,46 puanla rekor seviyeyi gördü.

GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLAMIŞTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 artışla 11.547,72 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 yükselişle 11.498,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor o futbolcusunu Konyaspor'a kiraladı
Trabzonspor o futbolcusunu Konyaspor'a kiraladı
1 aylık bebek otobüs durağına bırakıldı! Gözaltına alınanlara bakın
1 aylık bebek otobüs durağına bırakıldı! Gözaltına alınanlara bakın
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Kriz derinleşiyor! Otomotiv devi üretime bir kez daha ara verdi
Kriz derinleşiyor! Otomotiv devi üretime bir kez daha ara verdi
Özel okul servis ve yemek ücreti zam oranı en fazla bu kadar olacak
Özel okul servis ve yemek ücreti zam oranı en fazla bu kadar olacak
İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor
İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor
Balıkesir'de kayıp Elif Kumal'dan acı haber gelmişti! Sudaki aracı vinç yardımıyla çıkarıldı
Balıkesir'de kayıp Elif Kumal'dan acı haber gelmişti! Sudaki aracı vinç yardımıyla çıkarıldı
Yıllık enflasyon 49 ayın en düşük seviyesine geriledi
Yıllık enflasyon 49 ayın en düşük seviyesine geriledi
Erdoğan'dan F-35 mesajı: "NATO güvenliği için gerekli"
Erdoğan'dan F-35 mesajı: "NATO güvenliği için gerekli"
Süper Kupa'da nefesler tutuldu! Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...
Süper Kupa'da nefesler tutuldu! Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...
Eğitimci Vildan Güney'den 3 ayları değerlendirin tavsiyesi
Eğitimci Vildan Güney'den 3 ayları değerlendirin tavsiyesi