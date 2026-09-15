Borsa günü sert düşüşle kapattı! 15 Eylül BİST 100, gram altın ve dolar ne kadar oldu?

Yurt içi piyasalarda 15 Eylül 2026 Salı günü Borsa İstanbul’daki sert satışlar dikkat çekti. “BİST 100 kaç puandan kapandı?”, “Borsa bugün ne kadar düştü?”, “Gram altın kaç TL?” ve “Dolar bugün ne kadar oldu?” gibi sorular araştırılıyor. BİST 100 günü yüzde 2’nin üzerinde kayıpla 14 bin puanın altında tamamlarken döviz ve altın piyasalarında da hareketlilik sürdü. Peki borsadaki düşüşün nedeni ne, dolar ve gram altında son durum nasıl? İşte ayrıntılar.

15 EYLÜL BİST 100 GÜNÜ NASIL TAMAMLADI?

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 15 Eylül Salı gününü yüzde 2,41 değer kaybıyla 13.892,30 puandan tamamladı. Endeks önceki kapanışa göre 343,53 puan gerilerken toplam işlem hacmi 177,4 milyar TL oldu. BİST 100 böylece kritik 14 bin puan seviyesinin altında kapanış yaptı.

BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

Borsa İstanbul güne yüzde 0,11 düşüşle 14.219,98 puandan başladı ancak satışlar ilerleyen saatlerde hızlandı. Küresel piyasalardaki negatif görünüm, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim, tahvil piyasalarındaki satış baskısı ve Fed’in faiz kararına yönelik beklentiler risk iştahını düşürdü. BİST 100’de kayıp gün sonunda yüzde 2,41’e ulaştı.

BANKACILIK ENDEKSİ NE KADAR DÜŞTÜ?

Satış baskısı özellikle bankacılık hisselerinde güçlü hissedildi. Bankacılık endeksi günü yüzde 4,15 düşüşle tamamlarken holding endeksi yüzde 2,29 değer kaybetti. BİST 100’de gün içerisinde kayıpların yüzde 2’yi aşması üzerine açığa satış yapılabilen paylarda yukarı adım kuralı da devreye girdi.

15 EYLÜL GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın 15 Eylül’de aşağı yönlü ve dalgalı bir seyir izledi. Sabah saatlerinde gram altının alış fiyatı 6.709,64 TL, satış fiyatı 6.710,61 TL seviyesindeydi. Günün ilerleyen bölümünde fiyat 6.700 TL’nin altına doğru geriledi. Ons altındaki düşüş, gram altın üzerinde de baskı oluşturdu.

15 EYLÜL DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL 15 Eylül’de sınırlı yükselişle 48,64 TL civarında işlem gördü. Kurda borsaya kıyasla daha sakin bir görünüm oluştu. Döviz piyasasının yönünde yurt içindeki para politikası beklentilerinin yanı sıra Fed kararı öncesindeki küresel dolar hareketleri belirleyici oldu.

EURO BUGÜN KAÇ TL OLDU?

Euro/TL 15 Eylül’de yaklaşık 56,16 TL seviyesinde işlem gördü. Euro/dolar paritesindeki gerileme nedeniyle euro, TL karşısında dolar kadar güçlü bir performans göstermedi. Döviz büroları ve bankalarda alış-satış makası nedeniyle fiyatlarda küçük farklılıklar oluşabiliyor.

BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER NERESİ?

BİST 100’ün 14 bin puanın altında kapanmasıyla teknik seviyeler yeniden yatırımcıların gündemine girdi. Piyasa değerlendirmelerinde 13.800 ve 13.700 puan seviyeleri destek, 14.000 ve 14.100 puan seviyeleri ise direnç olarak takip ediliyor. Endeksin kısa vadeli yönünde küresel risk iştahı ve Fed’in faiz kararı önemli rol oynayacak.