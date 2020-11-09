Borcuna en sadık il Hakkari, geri ödemede en başarısız il Kütahya

Kırşehir-Rize-Tunceli

Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının yüzde 1.81 olduğu Siirt'in takipteki alacakları 135 milyon 428 bin lira olarak belirlendi. Siirt'i yüzde 1.84 ile Kırşehir, yüzde 1.96 ile Rize ve yüzde 1.99 ile Tunceli takip etti.