Borcuna en sadık il Hakkari, geri ödemede en başarısız il Kütahya
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yapılan derlemeye göre Hakkari, kredi geri ödemede en başarılı il oldu.
Eylül sonu itibarıyla Türkiye'de takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının en düşük olduğu il yüzde 1.54 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti. Kütahya ise yüzde 7.5'lik oranla en başarısız il oldu.
Hakkari'yi, Siirt takip etti
Hakkari, kredi geri ödemede en başarılı il oldu. Kentin takipteki alacakları ise 43 milyon 640 bin lira olarak gerçekleşti. Hakkari'yi, Siirt takip etti.
Kırşehir-Rize-Tunceli
Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının yüzde 1.81 olduğu Siirt'in takipteki alacakları 135 milyon 428 bin lira olarak belirlendi. Siirt'i yüzde 1.84 ile Kırşehir, yüzde 1.96 ile Rize ve yüzde 1.99 ile Tunceli takip etti.
Kredi geri ödemede en başarısız il Kütahya
Kredisini geri ödemede en başarısız il ise Kütahya oldu. 787 milyon lira civarında takipte alacağı olan kentin, bu alacaklarının toplam nakdi krediye oranı yüzde 7.5 olarak gerçekleşti.