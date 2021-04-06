Borçları ödemek için kocasının ahlaksız teklifini kabul etti! 240 bin liralık borcu kapattılar
ABD'de evli çift, 240 bin liralık borçları yüzünden zor günler geçiriyordu. Borçlarını ödemek için genç kadın, kocasının ahlaksız teklifini kabul etti.
ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Brooke Schueneman, 2018 yılının aralık ayında çeşitli zorluklar yaşadı. Schueneman, 9 aylık hamileyken garsonluk ve dadılık işlerini bırakmak zorunda kaldı.
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Doğum yaptıktan sonra da çalışamayan kadın, geçimini sağlamakta bir hayli zorlanmaya başladı.
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25 yaşındaki kadın ve 27 yaşındaki kocası Charles, gelirleri olmadığı için faturalarını bile kredi kartlarıyla ödemeye başladı.
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Kredi kartlarıyla ödeme yapmak çiftli yüklü bir borcun altına soktu.
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