Borç parayla girdi fabrika sahibi oldu! Diyarbakır'dan dünyaya satıyor

Diyarbakır'da, bir çocuk annesi 37 yaşındaki Özgül Çelikten borç para alıp girdiği işte fabrika sahibi oldu. Ticarette gösterdiği başarıyı akademik alanda da sürdürmek için Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde yüksek lisans yapan Çelikten, ilaç sektöründe de var olmak istiyor.