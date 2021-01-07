Borç parayla girdi fabrika sahibi oldu! Diyarbakır'dan dünyaya satıyor
DİYARBAKIR'da Özgül Çelikten çocukluk hayalini borç para alıp gerçekleştirdi. Şimdi dünyaya ihracat yapıyor.
Diyarbakır'da, bir çocuk annesi 37 yaşındaki Özgül Çelikten borç para alıp girdiği işte fabrika sahibi oldu. Ticarette gösterdiği başarıyı akademik alanda da sürdürmek için Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde yüksek lisans yapan Çelikten, ilaç sektöründe de var olmak istiyor.
Çelikten, ticaretle uğraşmanın çocukluk hayali olduğunu, bunu gerçekleştirmek için sermayesi bulunmadığından çevresinden borç para alarak eksilerle ilk şirketini kurduğunu söyledi.
Çelikten ilk olarak iş güvenliği ekipmanları ve personel kıyafetleri üzerine bir işletme kurduğunu, müşteri memnuniyeti ve talep üzerine hırdavat sektörüne yöneldiğini dile getirdi.
Sektörde tek kadın olduğunu belirten Çelikten "Yaptığım araştırmaya göre hırdavat sektöründe tek kadınım diyebilirim. Erkeklerin bakış açısı burada çok daha farklı. Sattığım ürünlerin kurulumunu yapıp kullanımını gösteriyorum" diye konuştu.