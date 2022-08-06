Boran Kuzum LGBT partisine mi katıldı? Erkeklerle çektirdiği fotoğraf gündeme bomba gibi düştü
Vatanım Sensin, Şahin Tepesi gibi projelerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Boran Kuzum önceki gün Los Angelas'ta düzenlenen LGBT partisine katıldı, erkekler fotoğraf çektirdi. Kuzum'un o pozları sosyal medyaya bomba gibi düştü.
Bir döneme damga vuran, milyonları ekrana kitleyen "Vatanım Sensin" dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Boran Kuzum'un geçtiğimiz gün Los Angelas'ta düzenlenen LGBT partisine katıldığı ileri sürüldü. Kuzum'un erkeklerle çekildiği fotoğraflar sosyal medyaya damga vurdu..
Vatanım Sensin, Şahin Tepesi, Hakan Muhafız, Saygı ve Aşkın Kıyameti gibi iddialı projelerde rol alan Boran Kuzum'un Los Angelas'ta düzenlenen LGBT partisine katıldığı ileri sürüldü.
Başarılı oyunculuk performanslarıyla sıkça adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Boran Kuzum'un erkeklerle çektirdiği fotoğraflarda kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Fotoğraflarda Kuzum'un siyahi bir erkeğin omzunda olduğu ve karşısındaki erkekle deve güreşi yaptığı görülüyor. 29 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından partiyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.