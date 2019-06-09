Bombayı patlattı! Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci aynı projede!
Bu yaz üç film çekecek olan Berrak Tüzünataç, bombayı patlattı. İlk projesinde Özge Özpirinçci ile oynayacak.
Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, hikayesi kendisi ve Melikşah Altuntaş'a ait olan film projesinin bu yaz kendisi için ilk işi olacağını açıkladı. Caner Özyurtlu'nun yazıp yöneteceği ismin bomba ise Özge Özpirinçci oldu.
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İki yakın dost olan Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci, bu yaz çekilecek olan film projesinde buluşacaklar. Filmin kadrosunda başka ünlü isimler de yer alıyor. Usta oyuncu Hümeyra, Nezihe karakterinde rol alacak.
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Şebnem Bozoklu, 'Dolunay' karakterine hayat verecek.
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Boran Kuzum ise 'Emrah' rolüyle kamera karşısına geçecek.
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