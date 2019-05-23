Bombalar patlıyor! Galatasaray 4 ismin transferini bitirdi

Bombalar patlıyor! Galatasaray 4 ismin transferini bitirdi

Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig'de de şampiyon olan Galatasaray, transferde bombaları birer birer patlatmaya hazırlanırken 4 isimle el sıkıştı.

Bombalar patlıyor! Galatasaray 4 ismin transferini bitirdi - Sayfa 1

Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek Süper Lig’de 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da bayram havası devam ederken sarı-kırmızılı yönetim 4 futbolcuyla el sıkıştı.

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Bombalar patlıyor! Galatasaray 4 ismin transferini bitirdi - Sayfa 2

Şener'le anlaşmaya varıldı: Galatasaray, sağ kanat için Fenerbahçe’yle sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile bu sezon Sivas’ta kiralık forma giyen ve Barcelona’yla sözleşmesi sona erecek olan Douglas’la ön sözleşme imzaladı.

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Bombalar patlıyor! Galatasaray 4 ismin transferini bitirdi - Sayfa 3

Babel'de artık imza bekleniyor: Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Ryan Babel'de artık imza bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun menajeriyle son detayları görüşen sarı-kırmızılılar bu transferi noktaladı. Babel, Beşiktaş'tan devre arasında transfer olduğu Fulham'da 16 maçta 5 gol ve 4 asist üretti.

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Bombalar patlıyor! Galatasaray 4 ismin transferini bitirdi - Sayfa 4

Anlaşmaya varıldı: Sarı kırmızılılar, Nijerya’nın Enyaba Aba Kulübü’nde forma giyen 19 yaşındaki defans oyuncusu Valentine Ozornwafor ile anlaştı. Bonservisi Enyaba Aba Kulübü’nden 250 bin dolara alınan Ozornwafor’a yıllık 100 bin dolar ödenecek.

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