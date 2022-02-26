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Bomba ve siren sesleri altında sığınakta bir bebek doğdu

Bomba ve siren sesleri altında sığınakta bir bebek doğdu

UKRAYNA’nın başkenti Kiev‘de bombalar ve siren sesleri altında sığınakta bir bebek dünyaya geldi. Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ülkede gece gündüz patlama ve siren sesleri yükselirken Başkent Kiev’de bombardımandan sığınağa kaçanlar arasında olan hamile bir kadının doğum sancıları başladı.  Etraftakilerin hemen yardıma koşmasıyla gerekli koşullar oluşturuldu ve kadın doğum yaptı.

Kiev Metrosu Başkan Yardımcısı Natalya Makagon tarafından yapılan açıklamada, "Bebek sığınak olarak kullanılan metrolarda değil başka bir sığınakta doğdu. Bu her koşulda aile için bir mutluluk anıdır" ifadeleri kullanıldı. Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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