Bomba transfer! Binnur Kaya'nın başrolündeki Kırmızı Oda'ya bakın kim geldi
TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da oyuncu hareketliliği devam ediyor. Son olarak usta bir isim katıldı.
Binnur Kaya'nın Doktor Hanım'a hayat verdiği, gerçek hikayelerden uyarlanan Kırmızı Oda cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı. Birbirinden ünlü isimleri dizide konuk etmesiyle de farkını ortaya koyan bir yapım olan Kırmızı Oda'ya son olarak usta bir oyuncu katıldı.
Tülin Özen ve Burak Sevinç'in Kırmızı Oda dizisine veda etmesinin ardından iki ünlü oyuncunun diziye girmesiyle heyecan yükselmişti. Önümüzdeki haftalarda ise heyecan zirveye taşınacak.
Şimdilerde Kırmızı Oda'da Yiğit Özşener ve Esra Ronabar'ın hikayeleri izleyiciyi ekranlara kilitlerken yeni bir isme hikayede yer verildi.
Birbirinden ünlü olan konuk oyuncularının etkileyici hikâyeleriyle izlenme rekorları kıran diziye son olarak usta oyuncu Uğur Yücel katılıyor.