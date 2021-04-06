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Bomba transfer! Binnur Kaya'nın başrolündeki Kırmızı Oda'ya bakın kim geldi

Bomba transfer! Binnur Kaya'nın başrolündeki Kırmızı Oda'ya bakın kim geldi

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da oyuncu hareketliliği devam ediyor. Son olarak usta bir isim katıldı.

Bomba transfer! Binnur Kaya'nın başrolündeki Kırmızı Oda'ya bakın kim geldi

Binnur Kaya'nın Doktor Hanım'a hayat verdiği, gerçek hikayelerden uyarlanan Kırmızı Oda cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı. Birbirinden ünlü isimleri dizide konuk etmesiyle de farkını ortaya koyan bir yapım olan Kırmızı Oda'ya son olarak usta bir oyuncu katıldı.

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Bomba transfer! Binnur Kaya'nın başrolündeki Kırmızı Oda'ya bakın kim geldi

Tülin Özen ve Burak Sevinç'in Kırmızı Oda dizisine veda etmesinin ardından iki ünlü oyuncunun diziye girmesiyle heyecan yükselmişti. Önümüzdeki haftalarda ise heyecan zirveye taşınacak.

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Bomba transfer! Binnur Kaya'nın başrolündeki Kırmızı Oda'ya bakın kim geldi

Şimdilerde Kırmızı Oda'da Yiğit Özşener ve Esra Ronabar'ın hikayeleri izleyiciyi ekranlara kilitlerken yeni bir isme hikayede yer verildi.

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Bomba transfer! Binnur Kaya'nın başrolündeki Kırmızı Oda'ya bakın kim geldi

Birbirinden ünlü olan konuk oyuncularının etkileyici hikâyeleriyle izlenme rekorları kıran diziye son olarak usta oyuncu Uğur Yücel katılıyor.

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