Bomba sonuçlar! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
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2023 seçimlerine 1 yıldan az bir zaman kaldı. Seçimler yaklaşırken kamuoyu araştırma şirketleri de anket çalışmalarını yoğunlaştırdı. Son olarak ORC Araştırma vatandaşın nabzını tuttu. Sonuçlar bir hayli şaşırtıcı...
ORC'nin 17-21 Eylül 2022 tarihleri arasında 33 ilde, toplam 6 bin 190 kişiyle yaptığı anket sonucunda çarpıcı sonuçlar yer aldı.
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Araştırmada "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna yanıt arandı.
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Buna göre, kararsızlar dağıtılmış haliyle, ilk 3 parti ve oy oranları şu şekilde sıralandı:
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AK Parti: %30,6
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