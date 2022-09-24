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Bomba sonuçlar! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

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Bomba sonuçlar! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

2023 seçimlerine 1 yıldan az bir zaman kaldı. Seçimler yaklaşırken kamuoyu araştırma şirketleri de anket çalışmalarını yoğunlaştırdı. Son olarak ORC Araştırma vatandaşın nabzını tuttu. Sonuçlar bir hayli şaşırtıcı...

Bomba sonuçlar! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

ORC'nin 17-21 Eylül 2022 tarihleri arasında 33 ilde, toplam 6 bin 190 kişiyle yaptığı anket sonucunda çarpıcı sonuçlar yer aldı.

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Bomba sonuçlar! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Araştırmada "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna yanıt arandı. 

27
Bomba sonuçlar! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Buna göre, kararsızlar dağıtılmış haliyle, ilk 3 parti ve oy oranları şu şekilde sıralandı:

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Bomba sonuçlar! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

AK Parti: %30,6

47