Bomba oyuncu Mucize Doktor'a transfer oldu hayranları sevinçten havalara uçtu

Taner Ölmez, Onur Tuna, Zerrin Tekindor gibi isimleri bir arada bulunduran Mucize Doktor, son zamanlarda çok başarılı transferlere imza atıyor. Yayımlandığı ilk günlerdeki reytingini bir türlü tutturamayan Mucize Doktor'dan yeni bir hamle daha geldi.