Bomba kulis! Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti yerine Berat Albayrak geçecek

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu ancak "şimdilik kabul edilmediği", Elvan'ın yerine göreve yeniden Berat Albayrak'ın getirileceği ileri sürüldü...

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Ankara kulislerini heyecanlandıran iddialar yeniden dolaşıma girdi. Kur ve faiz tartışmalarında uzun süre ortalarda görünmeyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu ancak "şimdilik kabul edilmediği" iddia edildi. Elvan'ın yerine eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geleceği de iddialar arasında...

Dün geceki zirveye zorunlu olarak mı katıldı?

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; uzun süredir gözlerden uzak olan Bakan Elvan, dün Turkuvaz Medya Grubu’nun düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi’ne katıldı. Elvan’ın, “Erdoğan’ın istifasını kabul etmemesi nedeniyle zirveye ‘zorunlu’ olarak katıldığı” ileri sürülürken, göreve geldiğinden bu yana pek çok krizle “boğuşmak durumunda kaldığı” dillendiriliyor.

Elvan, Merkez Bankası'nın faiz indirimine karşı! 'Böyle gitmez...'

Bunlardan en önemlisinin de Merkez Bankası'nın faiz indirimi olduğu belirtiliyor. İndirim kararının ardından döviz kurlarında yaşanan hızlı artış ve TL’deki değer kaybının ülke ekonomisinde “tahribata yol açtığı, döviz borçlarına olumsuz etki ettiği ve bunun sonuncunda da Hazine’nin zorlandığı” dile getiriliyor. Elvan’ın da artan döviz kuru karşısında, Hazine’ye kaynak aktarımı gibi konularda yaşanılan zorluklara dikkat çektiği ve yakın çevresine “sürecin böyle gidemeyeceğini söylediği” ileri sürülüyor.

Lütfi Elvan gidiyor, Berat Albayrak geliyor

Elvan’ın Erdoğan’a istifasını sunduğuna yönelik tartışmalarla, “Hazine’nin başına yeniden Albayrak gelecek” söylemleri yeniden gündeme geldi. Kulislerde, Erdoğan’ın Albayrak’ı bir kez daha Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve getireceği konuşuluyor.

AK Parti kongresi öncesi de gündeme gelmişti

Albayrak’ın adı AK Parti’nin mart ayında gerçekleştirdiği olağan kurultayı öncesinde de öne çıkmıştı. O dönem Albayrak’ın, kurultaydan sonra ya kabinede ya da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görev alabileceği dillendirilmişti. Bununla birlikte AK Parti kulislerinde Nureddin Nebati’nin stratejik karar alma süreçlerinde kimi zaman “Bakan Elvan’dan daha aktif olduğu” da belirtiliyor.

Nureddin Nebati'yi görevden almak istedi

Birkaç ay önce eski bakan Berat Albayrak ile Nebati’nin İstanbul Süleymaniye’deki görüşmesinde kamuoyuna yansıyan fotoğrafı anımsatılıyor. Elvan’ın daha önce “Nebati’yi görevden almak istediği ancak başarılı olamadığına” dikkat çekilirken, Elvan’ın görevden el çektirilmesi durumunda yerine gelebilecek bir diğer ismin de Albayrak’a yakınlığı bilinen Nebati olduğu ifade ediliyor.

Nebati’nin bakan olması durumunda da “Albayrak’ın, bakanlığın perde gerisindeki yetkili ismi olacağı” kaydediliyor.