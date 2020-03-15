Bomba iddia! Esra Elönü'nün babası umre dönüşü evde vefat etti sebebi koranavirüs mü?

Esra Elönü: Babamı umre dönüşü kaybettim

Esra Elönü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babamı Umreden döndüğü gece kaybettik . Rabbimin inşirahı için da ediyorum . Umre dönüşü olduğu için dostlarımdan Koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru alıyorum . Yapılan testlerin sonucu Negatiftir. Ölüm sebebi için Adli Tıp raporu bekliyorum" dedi.