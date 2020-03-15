Bomba iddia! Esra Elönü'nün babası umre dönüşü evde vefat etti sebebi koranavirüs mü?
Gazeteci Esra Elönü'nün babası dün umreden döndükten sonra bu sabah İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinde evinde ölü bulundu. Mahalle koronavirüs karantinasına alınırken, incelemeler sürüyor.
Esra Elönü'nün babası emekli imam Şaban Elönü, umre dönüşü bu sabah İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinde hayatını kaybettiği. Gaziosmanpaşa Merkez Camii emekli imamlarından olan Şaban Elönü'nün evinde Sağlık Bakanlığı yetkilileri koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle inceleme başlatırken ailenin de takibe alındığı öğrenildi.
Gaziosmanpaşa'nın Yıldız Tabya bölgesinin karantinaya alındığı ve bölgede oturanların çöp atmaya bile çıkarılmadığı iddiaları ve fotoğrafları sosyal medyaya düştü. Sosyal medyadaki iddialara göre mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı. Mahallede dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Gaziosmanpaşa'daki karantina iddialarının ardından Esra Elönü'nün 62 yaşındaki emekli imam olan babası Şaban Elönü'nün ölüm haberi son dakika bilgisi olarak düştü. Elönü'nün ölüm nedeni henüz tespit edilemezken koronavirüse bağlı olup olmadığı ya da başka bir rahatsızlıktan kaynaklanmadığı incelemelerden belli olacak.
Esra Elönü: Babamı umre dönüşü kaybettim
Esra Elönü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babamı Umreden döndüğü gece kaybettik . Rabbimin inşirahı için da ediyorum . Umre dönüşü olduğu için dostlarımdan Koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru alıyorum . Yapılan testlerin sonucu Negatiftir. Ölüm sebebi için Adli Tıp raporu bekliyorum" dedi.