Bomba aşk iddiası! Torreira ile Hande Sarıoğlu aşk mı yaşıyor? Sosyal medya hamlesi olay
Devrim Özkan ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Lucas Torreira'dan yeni aşk bombası. Ünlü futbolcu şimdilerde ise başka bir ünlü isi ile anılmaya başladı.
Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile bir dargın bir barışık süren ilişkisini noktalamasının ardından adı farklı isimlerle anılan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, bu kez sosyal medya hamlesiyle magazin gündeminin merkezine oturdu. Torreira'nın spor spikeri Hande Sarıoğlu'nu takibe alması, "yeni bir yakınlaşma mı?" sorularını beraberinde getirdi.
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, bu kez sahadaki performansıyla değil, sosyal medya hamlesiyle magazin gündemine geldi. Torreira'nın, spor spikeri ve sunucu Hande Sarıoğlu'nu sosyal medya hesabından takibe alması, kısa sürede dikkat çekti.
Henüz iki isimden de herhangi bir açıklama gelmezken, söz konusu takip "yeni bir yakınlaşma mı?" sorularını beraberinde getirdi.
ADI DAHA ÖNCE DE PEK ÇOK GÜZELLE ANILDI
Lucas Torreira'nın Türkiye kariyeri boyunca özel hayatı da en az futbolu kadar konuşuldu. Uruguaylı futbolcunun adı, özellikle oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre magazin gündeminde yer aldı. İkilinin ilişkisi dönem dönem ayrılık ve barışma iddialarıyla yeniden gündeme gelmişti.