Bomba aşk iddiası! Torreira ile Hande Sarıoğlu aşk mı yaşıyor? Sosyal medya hamlesi olay

Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile bir dargın bir barışık süren ilişkisini noktalamasının ardından adı farklı isimlerle anılan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, bu kez sosyal medya hamlesiyle magazin gündeminin merkezine oturdu. Torreira'nın spor spikeri Hande Sarıoğlu'nu takibe alması, "yeni bir yakınlaşma mı?" sorularını beraberinde getirdi.